“Woensdag buien en koel, ook op Hemelvaartsdag niet droog”

Een zonovergoten Hemelvaartsdag hoeven we niet te verwachten. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis zullen er de komende dagen buien vallen en is het met 12 graden behoorlijk koel.

“Woensdag vallen er enkele buien en is het koel bij 12 graden”, vertelt Kamphuis. “Er waait een zwakke of matige westenwind, windkracht 2 tot 3. In de avond en in de nacht naar Hemelvaartsdag blijven er af en toe buien vallen bij 3 graden als laagste temperatuur.”

“Donderdag, Hemelvaartsdag, zijn er opnieuw buien actief. Pas in de loop van de dag verdwijnen de meeste en klaart het vanuit het noorden op. Verder schijnt tussen de buien door af en toe de zon en wordt het 12 of 13 graden bij een matige noordwestenwind, windkracht 3 tot 4.”

“Vrijdag zijn de veranderingen klein. Zaterdag valt er nog een enkele bui of buitje en is wat vaker de zon te zien. Vanaf zondag gaat het weer veranderen. Welke verandering dat is? Lees het op de weerpagina of luister naar het radioweerpraatje dat om 08.50 uur te horen is tijdens de OOG Ochtendshow op OOG Radio.”