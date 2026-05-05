“Woensdag af en toe zon, in het weekend 23 graden”

De temperatuur zit de komende dagen in de lift. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis wordt het woensdag 14 graden, maar kan het in weekend mogelijk 23 graden worden.

“Woensdag blijft het droog en is er af en toe zon”, vertelt Kamphuis. “Het wordt 14 graden bij een matige noordoostenwind, windkracht 3 tot 4. Donderdag is het wisselend bewolkt, blijft het droog en wordt het wederom een graad of 14.”

“Vrijdag is er geregeld zon, afgewisseld door stapelwolken en wordt het met 17 graden al wat zachter. Het blijft droog. Zaterdag zijn er flinke perioden met zon hoewel het dan niet helemaal stralend zal zijn. Het wordt 21 graden. Zondag wordt het warmer met 23 graden. Ook dan is er flink wat zon, maar wordt de dag afgesloten met een regen- of onweersbui.”

“Na het weekend zou het wel weer eens een stuk kouder kunnen worden. Meer daarover is te lezen op de weerpagina.”