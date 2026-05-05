Winkel van bakkerij Beukeveld aan Parkweg binnenkort weer open

Het filiaal van bakkerij Beukeveld aan de Parkweg gaat binnenkort weer open. Dat melden de initiatiefnemers op Facebook.

De naam Beukeveld vervalt en verandert in bakkerij Parkweg. Beukeveld ging in maart failliet, omdat een grote klant weg viel. Naast de winkel aan de Parkweg had Beukeveld een filiaal in Vinkhuizen en een bakkerij in de stad. Wat daarmee gaat gebeuren is nog onbekend.

Het is nog niet duidelijk wanneer bakkerij Parkweg de deuren opent. De initiatiefnemers laten weten dat er nog veel moet gebeuren en dat er veel bij komt kijken. De mededeling dat de bakkerij blijft kon op veel enthousiaste reacties rekenen op Facebook.