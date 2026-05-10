Wethouder wil nog geen fatbikevrijezones in gemeente aanwijzen: “Eerst landelijke regels afwachten”

Als het aan de PVV ligt, gaat de gemeente Groningen alvast locaties aanwijzen voor toekomstige ‘fatbikevrije zones’ nu er landelijk gewerkt wordt aan beleid hiervoor. Maar wethouder Philip Broeksma (PRO) van Verkeer ziet dit nog niet zitten. Volgens hem is er juridisch nog helemaal niets mogelijk en hebben zulke zones in Groningen bovendien weinig toegevoegde waarde.

“Veel inwoners ergeren zich groen en geel aan de fatbike”, sprak PVV-raadslid Kelly Blauw in de raadszaal. “Je kunt er overal mee door het centrum scheuren en je komt ermee weg omdat de pakkans klein is. Het huidige beleid schiet tekort.” Blauw greep de kabinetsplannen rondom een landelijke aanpak van fatbikes aan om het college aan te sporen alvast gebieden in kaart te brengen waar de populaire, dikke e-bikes straks verboden kunnen worden. “Als het zover is, nemen wij aan dat Groningen vooroploopt om dit direct uit te voeren.”

‘Handhaafbare definitie is lastig’

Wethouder Broeksma kent de plannen van minister Vincent Karremans (VVD) van Infrastructuur, maar wijst erop dat Groningen hier op dit moment nog maar weinig mee kan doen. “De minister laat momenteel door een onderzoeksbureau kijken wát de mogelijkheden zijn”, reageerde Broeksma.

Het grootste struikelblok is volgens de wethouder de wetgeving. “Om een fatbikevrije zone te maken, heb je een aparte voertuigcategorie ‘fatbike’ nodig. De minister schrijft zelf in zijn brief dat een eenduidige en handhaafbare definitie van een fatbike heel lastig is.” Zolang die landelijke definitie er niet is, kan Groningen volgens hem geen zones aanwijzen. Broeksma wijst daarnaast naar Enschede en Amsterdam, die via de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) wél al fatbikevrije zones hebben ingesteld: “Een fatbikeverkoper heeft inmiddels een rechtszaak aangespannen tegen de gemeente Enschede. Wij houden dat nauwlettend in de gaten om te zien of zo’n verbod bij de rechter überhaupt wel standhoudt.”

Geen extra zones

Bovendien ziet het college de noodzaak van specifieke fatbike-zones op dit moment niet in. Volgens Broeksma concentreert de overlast zich in Groningen namelijk vooral in de voetgangersgebieden, zoals de Herestraat en de Grote Markt.

“Daar mógen fatbikes en andere fietsen nu ook al niet rijden”, legde de wethouder uit. Volgens hem heeft een extra ‘fatbikevrije zone’ op die plekken nul toegevoegde waarde. “Het gaat om voetgangersgebieden. Daar mag een fatbike niet komen, daar wordt op gehandhaafd, en daar wordt de fatbikerijder bekeurd. Blijkt de fiets illegaal te zijn opgevoerd en deze bijvoorbeeld een gashendel heeft, dan wordt deze in beslag genomen.”

Wie moet er handhaven?

De PVV is niet overtuigd door de woorden van de wethouder. “Het beeld dat bij ons binnenkomt is anders. Er is simpelweg te veel overlast en er wordt te weinig gehandhaafd”, reageerde Blauw.

Broeksma ontkent niet dat er overlast is, maar benadrukte dat de gemeente niet zomaar een blik handhavers kan opentrekken. “Als het gaat om méér handhaven, dan moet u bij de politie zijn. Onze boa’s handhaven op overlast, en de politie voert regelmatig controles uit op illegaal opgevoerde fietsen. Maar de politie moet elke dag een prioritaire afweging maken waar zij haar capaciteit inzet. U weet dat we in onze gemeente meer problemen hebben waar inzet van de politie noodzakelijk is.”