Wethouder wil gezonde essen Meeuwerderweg redden: “Slechts drie bomen scoren goed”

De Meeuwerderweg. Foto: Google Maps

De weinige bomen aan de Meeuwerderweg die na het grootschalige kapvoornemen nog gezond blijken te zijn, worden mogelijk verhuisd. Dat heeft wethouder Philip Broeksma (PRO) van Verkeer laten weten naar aanleiding van vragen van de fractie van de Partij voor het Noorden. Uit boomtechnisch onderzoek blijkt dat van de 98 bomen in de straat er welgeteld maar drie ‘goed’ scoren.

De gemeente vroeg onlangs een kapvergunning aan voor het vellen van 95 bomen in de straat, wat leidde tot onrust en kritiek onder een deel van de buurtbewoners. Zij vreesden dat de slechte staat van de bomen de gemeente wel erg goed uitkwam om de straat makkelijker opnieuw in te kunnen richten en braken een lans voor de gezonde bomen in de straat.

Onrust

Die signalen waren voor Leendert van der Laan, fractievoorzitter van de Partij voor het Noorden, reden om opheldering te vragen in de gemeenteraad. “Wij werden vorige week geïnformeerd over de mogelijke bomenkap aan de Meeuwerderweg”, legt Van der Laan uit. “Inwoners raakten nogal in de war. Er staan nu 98 bomen en een groot deel daarvan is ziek of past niet meer goed. Maar er zijn ook nog een aantal gezonde bomen. We zouden het wel, samen met de inwoners, ontzettend jammer vinden als die gezonde bomen ook zomaar gekapt worden.”

Ongeneeslijke essentaksterfte

Wethouder Philip Broeksma schetst dat de situatie ter plaatse simpelweg onhoudbaar is geworden. “De boomstructuur van de Meeuwerderweg is al enige tijd in matige dan wel slechte staat”, reageert de wethouder. “Dat heeft onder andere te maken met de ongunstige groeiplaatsmogelijkheden en de grootschalige aantasting van de bomen door de essentaksterfte. In de straat staan 79 essen. En de essentaksterfte is helaas een ongeneselijke ziekte.”

Om die reden kiest het college voor groot onderhoud aan de groenstructuur, geheel in lijn met het door de gemeenteraad vastgestelde Bomenplan. Broeksma: “We zetten in op een toekomstbestendig, vitaal en divers bomenbestand met een grotere boomkroonbedekking. Met dit onderhoud gaan we de Meeuwerderweg bovendien extra vergroenen door de aanleg van plantvakken tussen de bomen.”

Slechts drie bomen gezond

Een drietal potentiële monumentale berken blijft in de huidige plannen sowieso behouden. Volgens de wethouder staan deze bomen al in een ruim plantvak, waardoor ze buiten schot blijven. Maar hoe zit het met de rest? Broeksma is helder over de specifieke vraag of er ook gezonde bomen onder de zaag gaan: “Van de 98 bomen scoren er slechts drie goed. Drie dus. Dat is de harde uitkomst van het onafhankelijke boomtechnische onderzoek.”

Het gaat hierbij om drie relatief jonge essen. Omdat deze drie bomen momenteel in de harde verharding staan met relatief slechte groeiplaatsmogelijkheden, kiest de gemeente er vanuit het oogpunt van toekomstbestendigheid voor om ze op de Meeuwerderweg te vervangen door soorten die beter bestand zijn voor de plek waar ze staan.

Bestemming of depot

Dat betekent echter niet dat deze drie vitale essen zomaar worden vernietigd. De gemeente wil de hand reiken naar de kritische omwonenden en de Partij voor het Noorden. “Voor deze specifieke essen willen we gaan kijken of wij ze er goed uit kunnen krijgen en ze elders een andere bestemming kunnen geven, dan wel tijdelijk in een depot te plaatsen”, belooft Broeksma.

De kapvergunning ligt momenteel ter inzage. Zodra de vergunning officieel wordt verleend, start de formele bezwaartermijn van zes weken waarin omwonenden eventueel nog bezwaar kunnen aantekenen.