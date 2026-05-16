Wethouder belooft evaluatie zondagopening winkels: “Thema leeft in de samenleving”

Foto via Google Maps - Streetview

Het huidige beleid rondom de winkeltijden in de gemeente wordt dit of volgend jaar volledig geëvalueerd. Dat zegt wethouder Philip Broeksma (PRO) naar aanleiding van vragen van D66 over een verloren rechtszaak van een supermarkt in Hoogkerk die zondagochtend de deuren wilde openen.

Aanleiding voor de politieke discussie is een recente uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). De eigenaar van onder andere de Albert Heijn aan de Zuiderweg in Hoogkerk probeerde via de hoogste rechter ruimere openingstijden af te dwingen. De supermarkt wilde op zondag graag al om 08.00 uur de deuren openen in plaats van de huidige gemeentelijke norm van 12.00 uur.

De exploitant deed hiervoor een beroep op Europese regels en sprak van een verboden “kwantitatieve beperking” en oneerlijke concurrentie, omdat andere branches zoals bakkers wél vroeg open mogen. De rechter veegde dit argument echter resoluut van tafel: het verplicht sluiten tijdens de zondagochtend is geen verboden handelsbeperking. De uitspraak heeft landelijke impact; ook zes andere supermarkten in het land, waaronder de Albert Heijn in Zuidhorn, vingen hiermee bot.

“Thema leeft in de samenleving”

Hoewel de supermarkten juridisch hebben verloren, is de maatschappelijke roep om verruiming volgens D66 niet verdwenen. “We hebben in de raad al vaak gesproken over de zondagopening”, lichtte raadslid Vincent Boswijk in de raadzaal toe. “We merken dat dit in de samenleving ook een thema is, zowel onder inwoners als ondernemers. Eerder deze week lazen we nog over deze groep ondernemers die een beroep deed op Europese regels om de zondagopening te regelen. Voor ons is dit aanleiding om vragen te stellen.”

Namens de D66-fractie wilde Boswijk van het college weten of zij het ermee eens zijn dat de roep om herziening van de zondagsregels dusdanig sterk is dat versoepeling passend is. Ook vroeg hij of het college bereid is om deze regels te herzien bij de vorming van het nieuwe coalitieakkoord, mede met het oog op de economische ambities rondom het regioprogramma Nij Begun.

Analyse

Wethouder Philip Broeksma, die de honneurs waarnam voor een afwezige collega, herinnerde de raad eraan dat de huidige winkeltijdenverordening stamt uit 2021, toen de regels na de herindeling met Ten Boer en Haren werden geharmoniseerd. In 2023 werd er nog specifiek gesproken over de vroege opening van bakkers, maar destijds bleek er geen raadsmeerderheid voor algehele verruiming.

Toch ontstaat er mogelijk ruimte voor verandering, zo maakte Broeksma bekend. In de huidige retailvisie staat namelijk een evaluatie van de winkeltijden gepland voor de middellange termijn. “Dat is dan dit jaar of volgend jaar”, aldus Broeksma. “Het nieuwe college gaat die evaluatie met u doen. Alle casussen en alle feedback worden daarin meegenomen. Daar komen we bij de raad op terug.”

Op de vraag van D66 of de regels al direct in het nieuwe coalitieakkoord kunnen worden aangepast, bleef de wethouder het antwoord schuldig: “U weet dat het nieuwe coalitieakkoord niet door dit college wordt geschreven. Dat doen anderen.”