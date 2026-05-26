Werkcentrum aan Harm Buiterplein ontvangt duizendste bezoeker: ‘Steeds meer inwoners en werkgevers weten de weg te vinden’

Nog geen zeven maanden na de opening ontving het Werkcentrum Groningen Noord-Drenthe aan het Harm Buiterplein donderdagmiddag zijn duizendste bezoeker.

Eliza Koeijvoets was de gelukkige. Kwartiermaker Bettien Stiksma verwelkomde Koeijvoets met een grote bos bloemen. Koeijvoets kwam naar het werkcentrum voor advies over een andere baan: “Als zzp’er mis ik collega’s. Ik wil ontdekken hoe ik mijn skills binnen andere branches, waar ik zelf niet gelijk aan denk, kan inzetten. Het is fijn dat het Werkcentrum me daarbij gaat helpen.”

Dat na zeven maanden al duizend bezoekers naar het Werkcentrum kwamen, onderstreept volgens wethouder Carine Bloemhoff het nut van het initiatief: “We zien dat steeds meer inwoners en werkgevers de weg naar het Werkcentrum weten te vinden. Dat bevestigt dat er behoefte is aan één laagdrempelig punt waar vragen over werk en scholing samenkomen en mensen verder op weg worden geholpen.”

Het Werkcentrum Groningen Noord-Drenthe is een centrale plek waar inwoners en werkgevers terechtkunnen met vragen over werk, scholing en ontwikkeling. Het initiatief is een samenwerking tussen verschillende organisaties, waaronder het UWV, alle gemeenten in Groningen en Noord-Drenthe, noordelijke mbo’s en roc’s en de provincie Groningen. Het Werkcentrum is van maandag tot en met donderdag geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Werkzoekenden en werkgevers kunnen zonder afspraak binnenlopen voor gratis advies of een doorverwijzing op het gebied van werk, opleiding en ontwikkeling.

