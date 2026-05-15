Weekend nog wisselvallig, in de loop van de week meer zon en oplopende temperaturen

Het weekend verloopt in Groningen wisselvallig met geregeld wolken, af en toe zon en kans op enkele buien bij middagtemperaturen rond 13 tot 15 graden. In de dagen daarna wordt het geleidelijk zachter en zonniger, met later in de week mogelijk temperaturen richting 20 graden.

Het blijft zaterdag wisselvallig met een afwisseling van zon en wolken. Vooral in de ochtend is er kans op een regenbui, die daarna wat wegtrekt. Later op de dag ontstaan verspreid opnieuw enkele buien. De middagtemperatuur komt uit rond 13 graden. Daarbij staat een matige, aan zee soms vrij krachtige westenwind.

In de avond en nacht klaart het geleidelijk op en koelt het af naar ongeveer 5 tot 7 graden. Zondag begint waarschijnlijk nog droog met af en toe zon, maar later op de dag neemt vanuit het westen de kans op regen en enkele buien toe. De wind draait naar het zuidwesten tot zuiden, waardoor zachtere lucht wordt aangevoerd. Het wordt gemiddeld zo’n 14 à 15 graden.

Maandag blijft het licht wisselvallig met enkele buien en tussendoor droge perioden met wat zon. De temperatuur stijgt verder naar ongeveer 15 à 16 graden. Woensdag volgt een overgang naar vriendelijker lenteweer: er kan nog een lokale bui voorkomen, maar de zon laat zich vaker zien.

In de tweede helft van de week lijkt het weerbeeld verder te verbeteren. De overwegend zuidelijke stroming voert geleidelijk warmere lucht aan. De kans op neerslag neemt af; er komt meer ruimte voor de zon. De temperatuur kan dan richting 20 graden of lokaal nog iets hoger oplopen.