Weekend brengt zon en plaatselijke spatjes regen bij koelere temperaturen

Het warmte weer van de afgelopen dagen keert vooralsnog niet terug, maar het komende weekend verloopt wel overwegend zonnig in Groningen. Een enkele bui is op zondag niet helemaal weg te denken. Daarna neemt de kans op neerslag en wisselvalliger weer wat toe.

Zaterdag schijnt de zon en blijft het op een paar wolken na droog. De temperatuur komt uit op ongeveer 23 graden bij een zwakke tot matige wind uit noordwestelijke tot noordoostelijke richting. In de avond en nacht is het helder en kan er wat mist ontstaan.

Ook zondag is er regelmatig zon, al trekken in de middag meer wolken over en kan er zeer plaatselijk een bui vallen. Bij een zwakke tot matige westenwind wordt het ongeveer 21 graden.

Maandag wisselen zon en wolken elkaar opnieuw af. Een enkele bui is mogelijk, maar veel plaatsen houden het droog. Aan de temperatuur verandert weinig ten opzichte van zondag. Vanaf dinsdag neemt de kans op regen toe. Er trekken buien over, mogelijk met onweer, en ook woensdag blijft het wisselvallig. De temperatuur ligt dan rond de 20 graden en er staat meer wind uit westelijke richtingen.