Wateroverlast leidt agenten in Groningen-Zuid naar 260 wietplanten

Agenten van het politieteam Groningen-Zuid troffen afgelopen woensdag een forse wietplantage aan in een woning.

Volgens het basisteam kwam de politie de plantage op het spoor, nadat er melding werd gemaakt van wateroverlast bij één van de buren. Eenmaal binnen werd duidelijk waarom: in de woning stonden 260 cannabisplanten in een volledig ingerichte wietplantage.

De politie heeft het pand na de vondst ontruimd en Enexis sloot de stroomvoorziening naar de woning af. Het onderzoek naar de plantage loopt nog.