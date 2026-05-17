Wateroverlast in verdiepte ligging zuidelijke ringweg, weg tot 22.00 uur deels afgesloten

De zuidelijke ringweg (N7) is zondagavond in beide richtingen deels afgesloten vanwege een grote hoeveelheid water op de weg. Volgens Rijkswaterstaat zijn tot in ieder geval 22.00 uur verschillende rijstroken afgesloten.

“Het gaat specifiek om de verdiepte ligging”, vertelt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. “In het begin van de avond is een forse bui over Groningen getrokken, waarbij in korte tijd flink wat neerslag is gevallen. Het water in de verdiepte ligging kan momenteel niet wegkomen, omdat de grote kolken waarlangs het water wordt afgevoerd verstopt zitten. Een aannemer is onderweg om de situatie op te lossen. Omdat er daardoor sprake is van een onveilige situatie, hebben we omwille van de veiligheid een aantal rijstroken buiten gebruik gesteld.”

De zegsman legt uit dat de verdiepte ligging is uitgerust met een automatisch veiligheidssysteem. Dat is zondagavond in werking getreden. “Heel concreet betekent het dat de toerit vanaf het Europaplein is afgesloten. In de verdiepte ligging richting Drachten zijn twee rijstroken dicht. De andere kant op, in de richting van Hoogezand, is één rijstrook afgesloten.”

De verwachting is dat de afsluiting van de verdiepte ligging tot in ieder geval 22.00 uur gaat duren.