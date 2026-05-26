Warmte lijkt Driebondsbrug te nekken: flinke verkeershinder door rode seinen (opgelost)

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De rode seinen van de Driebondsbrug stonden dinsdagmiddag, door nog onbekende oorzaak, enige tijd in storing.

Omdat de brug dicht bleef en ook de slagbomen niet zakten, raakte het verkeer in verwarring bij de overspanning van het Eemskanaal. Sommige auto’s en vrachtwagen stopten midden op de ringweg, terwijl anderen in volle vaart doorreden.

De storing lijkt inmiddels te zijn verholpen. Rijkswaterstaat stuurde medewerkers naar de brug om het euvel te verhelpen en het verkeer op gang te houden.