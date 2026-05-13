Wandelpad voor mensen met geheugenproblemen geopend bij woonzorgcentrum De Brink

Bij woonzorgcentrum De Brink aan de Helper Brink is woensdagmiddag een Vergeet Mij Niet Pad geopend, een wandelroute bedoeld voor mensen met geheugenproblemen.

Het Vergeet Mij Niet Pad loopt door de wijk en is herkenbaar aan blauwe stoeptegels met een vergeet-mij-nietje erop. Mensen met dementie of andere geheugenproblemen kunnen de route volgen en zo ook weer veilig terugvinden.

Wethouder Philip Broeksma verrichtte de opening bij de entree van De Brink. Het initiatief voor het project kwam van klinisch neuropsycholoog Jeroen Kok en kwaliteitsverpleegkundige Anouk Kram, naar aanleiding van een landelijk initiatief. Met het pad willen de ZINN-medewerkers ouderen stimuleren om meer te bewegen en tegelijk mensen met dementie de mogelijkheid geven om zelfstandig op pad te gaan.