Wachttijd voor isolatieplan Nij Begun loopt op door grote belangstelling

Groningers moeten langer wachten op een isolatieplan van subsidieprogramma Nij Begun. Door de grote belangstelling duurt het nu gemiddeld vier tot vijf maanden voordat een plan klaar is.

De belangstelling voor de regeling neemt toe sinds de start in september vorig jaar. Meer dan 29.000 huiseigenaren maakten een account aan op isolatie.nijbegun.nl. Ook zijn ruim 8.300 isolatieplannen aangevraagd.

De vraag groeit mede door stijgende energieprijzen als gevolg van de onrustige situatie in het Midden-Oosten. De langere wachttijd heeft meerdere oorzaken. Er zijn nog te weinig isolatieadviseurs beschikbaar. Ook is deze manier van werken nieuw in Nederland, waardoor adviseurs nog ervaring opdoen. Daarnaast worden isolatieplannen in de opstartfase extra gecontroleerd op kwaliteit en inhoud.

Nij Begun stelt te proberen om de wachttijd te verkorten. Mensen die al lang wachten krijgen voorrang. Ook is de capaciteit voor controle uitgebreid en krijgen adviseurs extra praktijktrainingen. De verwachting is dat de achterstand rond half oktober is weggewerkt. Het doel is een maximale wachttijd van twaalf weken. De herstel en perspectieforganisatie benadrukt aan aanvragers dat een isolatieplan aanvragen is niet altijd verplicht. Bewoners kunnen vaak al beginnen met isoleren als de woning vóór 1992 is gebouwd, geen monument is en de kosten onder de 10.000 euro blijven.