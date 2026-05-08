Waarschijnlijk laatste thuiswedstrijd voor FC Groningen, play-offs nog in zicht

FC Groningen speelt aanstaande zondag in de voorlaatste competitieronde thuis tegen NEC. FC Groningen maakt nog kans op de play-offs voor Europees voetbal, maar heeft dat niet in eigen hand.

FC Groningen staat tiende en moet de negende plek zien te bereiken. Daar staat momenteel Sparta, dat een punt meer heeft dan FC Groningen. Zowel Sparta als FC Groningen treft een pittige tegenstander die minstens derde hoopt te worden. Sparta gaat op bezoek bij FC Twente en FC Groningen ontvangt dus de huidige nummer drie NEC.

NEC is met het vlotte aanvallende voetbal de verrassing van het seizoen. Trainer Dick Lukkien wil daar wat tegenover stellen: “Je moet in het hoogste tempo ook de kwaliteit hoog houden. Zij zorgen eigenlijk voor een wervelwind. Dan gaat het er om dat mensen op de been blijven, de bal houden, maar ook hun onder druk zetten. Als we dat kunnen doen wordt het een geweldige pot”.

Op de langdurig geblesseerde aanvoerder Stije Resink en spits Oskar Zawada na kan Lukkien beschikken over een fitte selectie.

Laatste keer thuis

Het is waarschijnlijk de laatste thuiswedstrijd voor FC Groningen dit seizoen, want ook al haalt de ploeg van Dick Lukkien de negende plek, dan speelt FC Groningen de eerste ronde en de finale uit. De achtste plek zou nog wel een thuiswedstrijd kunnen opleveren, maar die kans is erg klein.

“Ik vind dat alle mensen die ons zo hebben gesteund in de Euroborg en ook daarbuiten het verdiend hebben om dit seizoen met een geweldige knaller de Euroborg uit te gaan”, aldus Lukkien. “Daar gaan we alles aan doen”.

FC Groningen – NEC begint zondag net als alle andere eredivisiewedstrijden om 16.45 uur en staat onder leiding van Alex Bos.