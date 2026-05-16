Vrouwen FC Groningen sluiten seizoen af met nederlaag

Het vrouwenelftal van FC Groningen heeft zaterdag de laatste wedstrijd van het debuutseizoen in de eerste divisie verloren. Op de Esserberg was Jong Sparta met 2-0 te sterk.
De Rotterdammers, die achter Jong Ajax tweede staan, wisten voor en na de pauze een keer het net te vinden.
FC Groningen eindigt daardoor als laatste in de eerste divisie met 8 punten uit 14 wedstrijden. FC Groningen was een paar weken geleden al gedegradeerd naar de tweede divisie. Het doel is om zo snel mogelijk het verloren terrein te heroveren.