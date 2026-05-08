Vrouw uit Stad (35) die wordt verdacht van ‘dood door schuld’ baby staat maandag voor de rechter

De inmiddels 35-jarige vrouw uit Groningen, die sinds vorig jaar door het OM wordt vervolgd voor verantwoordelijkheid voor de dood van haar baby, staat komende maandag voor de rechter.

De baby was acht maanden oud toen deze op 2 januari 2024 in de ruimte tussen een bed en de muur terechtkwam. Daardoor kreeg het kind zuurstoftekort en overleed. De moeder zou onder invloed zijn geweest van cocaïne toen zij haar kind bij haar in bed legde. Het overlijden van het kind leek in eerste instantie onnatuurlijk, zeker omdat er ook cocaïne in het lichaam van het overleden kind is aangetroffen.

Maar de toedracht van het overlijden is nog onduidelijk met betrekking tot de moeder van het kind, zo oordeelde de rechtbank twee jaar terug in een eerdere uitspraak rond de omgangsregeling van de vader van de baby met zijn andere kinderen. Eind vorig jaar werd al bekend dat het Openbaar Ministerie de moeder in ieder geval wel verdenkt van ‘dood door schuld’ met betrekking tot de baby. Volgens het OM had de vrouw kunnen weten dat het onveilig is om de baby in haar benevelde staat in bed te leggen.