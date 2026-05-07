Vrijdag een droge en zonnig dag

Foto: Sebastiaan Scheffer

De komende dagen is het droog en laat de zon zich goed zien. Aanvankelijk blijven de temperaturen warm en lente-achtig, maar daar komt verandering in.

Door: Johan Kamphuis

Vrijdag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt 18 graden bij een matige oostenwind, windkracht 3.

Zaterdag begint de dag met veel zon en ontstaan er in de loop van de dag stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 graden bij een zwakke of matige wind uit het oosten tot zuidoosten, windkracht 2 tot 3.

Zondag is het met 15 graden een stuk koeler en waait er een stevige noordenwind, windkracht 4. Opklaringen en stapelwolken wisselen elkaar af.

Na het weekend schommelt het kwik rond 14/15 graden. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af en soms valt er een buitje. Al veel zullen de neerslaghoeveelheden niet voorstellen. Pas tijdens de tweede weekhelft wordt de kans op regen van grotere betekenis.