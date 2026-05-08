Voorzitter organisatie Groningens Ontzet: ‘We moeten terug naar de beleving van vroeger’

De gemeenteraad heeft ingestemd met een initiatiefvoorstel om 150.000 euro vrij te maken om Groningens Ontzet nieuw leven in te blazen. OOG TV sprak daarover met Erik Baar, voorzitter van de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken Groningen, de organisatie achter het evenement. “We moeten terug naar de beleving zoals ik die gekend heb. Dat ik vroeger wist dat ik op 28 augustus vrij was. Het was gewoon een dag om te vieren.”

OOG TV deed onderzoek naar Groningens ontzet en daaruit bleek dat bijna 60 procent van de ondervraagden het huidige programma niet of helemaal niet aantrekkelijk vindt. Van de 150.000 euro wordt 50.000 euro gereserveerd voor een onafhankelijke programmamanager die betrokken partijen moet samenbrengen en moet werken aan een toekomstbestendige invulling van het volksfeest.

Om Groningens Ontzet aantrekkelijker te maken voor een bredere doelgroep staan de drie traditionele pijlers van het feest ter discussie: de kermis op de Grote Markt, de paardenkeuring en de vuurwerkshow. Uit het OOG Panel blijkt dat een meerderheid van de deelnemers vindt dat de kermis en het vuurwerk behouden moeten blijven.

Volgens Baar is verandering onvermijdelijk. “Tradities zijn ook aan verandering onderhevig. Kermis is aan verandering onderhevig, vuurwerk ook. En om de discussie niet te vermijden: ook de paardenkeuring is de afgelopen jaren aan verandering onderhevig geweest.” Over de toekomst van die onderdelen wordt volgens hem nog gesproken. “De duidelijkheid over hoe we dat moeten invullen zijn we aan het onderzoeken. Heb je alternatieven of moet je het helemaal schrappen.”

De Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken blijft volgens Baar een belangrijke rol spelen in de nieuwe opzet van het evenement. “Wij hebben de ervaring. We moeten verbindend zijn. We doen dit niet voor onszelf, we doen dit voor de stad.” Volgens hem kan een programmamanager helpen om alle betrokken partijen op één lijn te krijgen. “Alle neuzen staan dezelfde kant op en dan is het een kwestie van coördineren. En daar is zo’n programmamanager uitstekend geschikt voor.”

Baar zou daarnaast graag zien dat 28 augustus opnieuw een vrije dag wordt, zoals vroeger het geval was. “Die vrije dag is denk ik cruciaal. Mijns inziens moet dat ook kunnen, maar de gemeente heeft daar al vaak onderzoek naar gedaan. Dat kost veel geld voor de samenleving.” Volgens hem zou een eerste stap kunnen zijn om scholieren vrij te geven. “Als je nou begint met de basisschoolleerlingen en dan de middelbare scholen. Krijg je de ouders mee, opa’s en oma’s enzovoorts.”

Over vijf jaar hoopt Baar dat Groningens Ontzet weer een feest voor een breed publiek is. “Een volksfeest voor iedereen. Voor misschien wel heel de provincie.”