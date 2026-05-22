Voorstel route nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Vierverlaten en Noordoostpolder bekend

Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen vanaf nu reageren op de met potlood ingetekende route van een nieuwe bovengrondse hoogspanningsverbinding tussen Vierverlaten en Ens in de Noordoostpolder. De staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei maakte het zogenaamde ‘voorkeurstracé’ vrijdagochtend bekend.

De provincies in het gebied tussen Vierverlaten en Ens wilden graag een variant die zoveel mogelijk in een rechte lijn loopt tussen Vierverlaten en Bakkerom of via Enumatil. Met de voorgestelde route lijkt het ministerie te hebben geluisterd naar de provincies. Volgens staatssecretaris De Bat (Klimaat en Groene Groei) en minister Boekholt-O’Sullivan van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is voor de voorkeursroute gekozen op basis van natuur en milieu, werelderfgoed, techniek en kosten.

De nieuwe verbinding moet onderdeel worden van de uitbreiding van het landelijke 380.000 volt-net. Volgens netbeheerder TenneT is die uitbreiding nodig om Nederland in de toekomst te voorzien van CO2-vrije, betrouwbare en betaalbare elektriciteit en om de afhankelijkheid van energie uit het buitenland te verkleinen.

Het ontwerp-voorkeursbesluit ligt vanaf vandaag ter inzage. Inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden kunnen in deze fase reageren op het voorgestelde tracéalternatief. De ministeries nemen naar verwachting begin volgend jaar een definitief besluit over de route.