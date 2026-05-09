Voormalige Herman Brood-band Romanza Brava neemt in Engelbert afscheid van 50 jaar rock ’n roll

De band in z'n laatste bezetting. Foto: Instagram @wildromance

Engelbert vormt zondag het decor voor het allerlaatste optreden op Nederlandse bodem van de band Romanza Brava. De formatie, die voorheen door het leven ging als Wild Romance, de legendarische begeleidingsband van Herman Brood, trekt na vijftig jaar definitief de stekker eruit.

“Hoe de laatste show eruit gaat zien?”, herhaalt Jo de Roeck, zanger van de band, de vraag. “We zijn een beetje de Nederlandse Rolling Stones, als je begrijpt wat ik bedoel. Het wordt een middag met ouderwetse rock-‘n-roll zoals de mensen dat van ons gewend zijn. Twee uur lang gaan we waardig afscheid nemen en laten we de muziek horen tot aan het gaatje. Ik denk dat het een bewogen avond gaat worden, gevuld met emoties maar ook met die onvervalste energie. We gaan het met trots afsluiten”, laat De Roeck zaterdagochtend weten in het NOS Radio 1 Journaal.

Een bittere pil

De beslissing om te stoppen komt voort uit een bewogen periode. Herman Brood overleed 25 jaar geleden, maar de band bleef zijn nalatenschap trouw. Het recente verlies van gitarist Dany Lademacher, de rechterhand van Brood die tot eind vorig jaar deel uitmaakte van de bezetting, gaf de doorslag. “Toen hebben we besloten om de stekker eruit te trekken”, legt De Roeck uit. “Dat is een bittere pil, want je neemt afscheid van iets dat vijftig jaar heeft bestaan. Je hebt het over een halve eeuw rock-‘n-rollgeschiedenis.”

Toch betekent het einde van de band niet dat de muzikanten definitief stoppen. “We zijn muzikanten in hart en nieren. De leden zullen in welke vorm dan ook wel doorgaan, altijd met een knipoog naar Herman Brood en Wild Romance. Maar op welke manier? Kijk, ik ga zelf in ieder geval niet zomaar stoppen met muziek maken.”

Ontstaan

De band werd in 1976 opgericht in Groningen. Het begon allemaal in de jaren zeventig toen Herman Brood en manager Koos van Dijk elkaar ontmoetten in café ’t Pleintje in Winschoten. Dat leidde tot de vorming van een nieuwe Groningse band met muzikanten als Gerrit Veen en Peter Walrecht. De band veroverde de harten van het publiek in Groningse zalen zoals De Koffer, Het Pakhuis en Talk of the Town.

“Herman was een genie op zijn eigen recht”, herinnert De Roeck zich. “Hij drukte zijn stempel op het repertoire met een unieke mix van punk, funk en jazz. Zonder Herman had Wild Romance eigenlijk geen bestaansrecht gehad. Hoewel we na zijn overlijden nog albums hebben gemaakt, deden we dat altijd in zijn geest. De verbondenheid was er altijd.”

Informatie

Het allerlaatste Nederlandse optreden vindt plaats in cultuur- en muziekpodium Engelstede in Engelbert. De show begint zondag om 16.00 uur, de zaal opent de deuren om 15.00 uur. Meer informatie vind je op deze website. Hoewel het gaat om het afscheid op Nederlandse bodem, volgt er volgende maand nog één allerlaatste toegift in Little Havana Kralendijk op het eiland Bonaire.