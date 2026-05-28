Voormalig kantoorpand Regattaweg gekraakt

Foto Martin Nuver. 112groningen. Kraakpand Regattaweg

Krakers hebben begin deze week hun intrek genomen in een voormalig kantoorpand aan de Regattaweg. De krakers zeggen het verpauperde pand te willen opknappen.

Het grote pand staat al jaren leeg en ziet er zwaar verwaarloosd uit. Er staan bouwhekken omheen en er zit bijna geen raam meer in. Het Dagblad meldt dat pandeigenaar Regatta BV er appartementen in wil bouwen, maar dat de gemeente Groningen daar niet mee akkoord gaat omdat er een bedrijfsbestemming op zit. Bovendien mag het niet gesloopt worden omdat het om een karakteristiek pand gaat.

De krakers melden aan het Dagblad dat ze druk bezig zijn om het pand weer bewoonbaar te maken. Ze noemen zichzelf ‘een groep creatievelingen, studenten en handige Harries’. Volgens de krakers zijn de eigenaar en de politie deze week al langs geweest. De eigenaar zou aangifte hebben gedaan. Kraken is immers bij wet verboden.