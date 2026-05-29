Voorbereidende werkzaamheden voor ombouw Emmaviaduct beginnen volgende maand al

Impressie van de Emmaviaduct. Bron: Groningen Bereikbaar

Nu de gemeente Groningen een aannemer heeft gekozen voor de aanleg, starten volgende maand al de eerste voorbereidinge voor de ombouw van het Emmaviaduct.

Begin juni wordt eerst de tijdelijke busweg tussen het Emmaviaduct en het nieuwe busstation bij de Zaanstraat enkele meters verplaatst. Dat is nodig om ruimte te maken voor de aanleg van de insnijding.

Daarna start de aannemer met het ontwerp en de technische voorbereiding van het project. Die aannemer is Van Spijker Infrabouw, maakte de gemeente vrijdag bekend.

Voor de insnijding komt er een opening in het midden van het Emmaviaduct, vlakbij het station. Via een weg naar beneden kunnen bussen vanuit het zuiden straks rechtstreeks naar het nieuwe busstation aan de zuidkant van het Hoofdstation rijden. Ook komt er een afslag naar de nieuwe wijk Spoorkwartier. Door de verbouwing verdwijnen de huidige op- en afritten tussen de Parkweg en het Emmaviaduct. De rijbanen aan de zijkanten van het viaduct blijven bestaan voor verkeer van en naar het centrum.

De grote werkzaamheden beginnen begin 2027. Dan gaat het Emmaviaduct ongeveer anderhalf jaar dicht. Een deel van het viaduct wordt gesloopt en opnieuw opgebouwd. De ombouw duurt naar verwachting tot eind 2028.