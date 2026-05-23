VluchtelingenWerk blij met noodopvang in Groningen, Paas noemt situatie verbijsterend

VluchtelingenWerk Nederland is blij dat de gemeente Groningen dit pinksterweekend acute noodopvang aanbiedt in congrescentrum Hanzeplaza. De opvang is zaterdag opgestart om de onhoudbare situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten.

“Dit is een positieve ontwikkeling in een week die werd overschaduwd door de grote onzekerheid waarmee vluchtelingen werden geconfronteerd”, laat VluchtelingenWerk in een reactie weten. Het complex in Ter Apel mag maximaal 2.000 mensen herbergen, maar de afgelopen week sliepen er bijna dagelijks meer dan 2.200 asielzoekers. Om te voorkomen dat mensen gedwongen in de buitenlucht moesten overnachten, besloten afgelopen dagen onder andere Stadskanaal, Gieten, Amsterdam en nu ook Groningen om bij te springen.

Volgens VluchtelingenWerk is de crisis echter geen overmacht, maar het directe gevolg van een vastgelopen systeem. De organisatie benadrukt dat de spreidingswet bedoeld is om de druk eerlijk over het land te verdelen, maar dat deze nog altijd onvoldoende wordt uitgevoerd. VluchtelingenWerk pleit daarom voor een snelle en volledige uitvoering van die wet en voor stevige steun aan de gemeenten die nu wél opvang bieden.

René Paas: “Het is verbijsterend”

De tijdelijke opvang in bijvoorbeeld Stadskanaal en nu in de stad Groningen is opvallend, omdat Commissaris van de Koning René Paas (CDA) eerder deze week nog resoluut verklaarde dat Groningen de poorten voor crisisnoodopvang dicht zou houden. Andere delen van het land moesten volgens hem nu eindelijk maar eens in actie komen. Alleen Amsterdam schoot te hulp.

Paas laat zaterdag weten dat zijn eerdere woorden vooral bedoeld waren om de druk op de rest van het land op te voeren: “Het is niet vanzelfsprekend dat de buren van Ter Apel het telkens maar weer oplossen.” De commissaris is teleurgesteld in de landelijke politiek. “Ik schrok niet van het nieuws dat het weer misging in Ter Apel. Niet omdat het niet ernstig is – het is eerlijk gezegd verbijsterend. Maar ik was niet verrast, omdat dit er al jaren aankomt. Ter Apel is geen incident, het is een symptoom.”

Volgens Paas schiet Nederland al jarenlang schromelijk tekort in de opvang. “Nederland doet zichzelf en vluchtelingen tekort door veel te weinig vaste opvangcapaciteit te hebben, waardoor we steeds weer moeten terugvallen op een geldverslindend en mensonterend noodopvangcircus. Beter beleid kan dit voorkomen. En dat kan vandaag nog beginnen.”

175 bedden klaargezet

Medewerkers en vrijwilligers van het Rode Kruis hebben zaterdagavond in allerijl 175 bedden geplaatst in de zalen van Hanzeplaza aan de Protonstraat. Hoeveel asielzoekers er exact gebruikmaken van de slaapplekken is vooraf nooit helemaal te voorspellen; dit is afhankelijk van de instroom. De opvanglocatie in het congrescentrum is uiterlijk tot Pinkstermaandag in gebruik.