Vijfdeklasser Blauw Geel’15 schrijft geen elftal in voor standaardklasse: ‘Veel spelers nemen afscheid’

Vijfdeklasser Blauw Geel’15 schrijft voor volgend seizoen geen elftal in voor de standaardcompetitie. De club die op sportpark Coendersborg speelt heeft te weinig voetballers voor een eerste elftal.

“De groep die indertijd overkwam van Velocitas is op een dusdanige leeftijd gekomen dat veel spelers afscheid nemen”, aldus voorzitter Piet Gruisen van Blauw Geel’15. “We hebben nog geen spelers gevonden die in een standaardelftal willen spelen”.

Het is volgens Gruisen de bedoeling dat het seizoen er op wel weer een elftal verschijnt in de standaardcompetitie. “We hebben een onder 23 team dat dit seizoen in de vierde divisie heeft gespeeld tegen clubs als Staphorst en GVAV. Die jongens hebben heel veel ervaring opgedaan, maar veel er van zijn nog te jeugdig om komend seizoen al standaard te spelen”.

Onder 23

“Dat O-23 elftal wil graag bij elkaar blijven”, vervolgt Gruisen. “Dat team kan dan over een jaar ons standaardelftal worden. We weten nog niet of het O-23 elftal komend seizoen weer vierde divisie of hoofdklasse gaat spelen. Ook moeten we nog proberen om voor drie spelers dispensatie te krijgen om in een O-23 elftal te spelen”.

Naast het O-23 elftal heeft Blauw Geel nog twee elftallen die in de reservecompetitie spelen.

GRC

Naast Blauw Geel komt ook GRC Groningen niet meer in actie in de zaterdag vijfde klasse. Dat komt omdat het zondagelftal de overstap maakt naar het zaterdagvoetbal. GRC zondag 1 degradeerde dit seizoen naar de tweede klasse.