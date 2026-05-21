Vijfde editie Banenmarkt brengt werkzoekenden en werkgevers samen

Komende donderdag 28 mei vindt op de Vismarkt de vijfde editie van De Banenmarkt plaats. De Banenmarkt is een groot ontmoetingsplein in de open lucht waar werkgevers, opleiders en werkzoekenden samenkomen.

Op de markt, met meer dan 90 deelnemende organisaties, kunnen bezoekers kennismaken met werkgevers uit onder andere de techniek, zorg, overheid, logistiek, beveiliging, retail, ICT en dienstverlening. Bezoekers kunnen direct in gesprek met werkgevers, vragen stellen, vacatures bekijken en ontdekken welke organisaties het beste bij hen passen.

Er zijn volop mogelijkheden, of het nu gaat om een eerste baan, een nieuwe uitdaging of omscholing. Ook organisaties die opleidingen en ontwikkeltrajecten aanbieden zijn aanwezig. Bezoekers kunnen vooraf de plattegrond bekijken op de website en alvast een route uitstippelen langs interessante bedrijven. De verschillende sectoren zijn gemakkelijk te herkennen aan de kleuren op de plattegrond.

De banenmarkt op 28 mei vindt plaats van 11 uur tot 17 uur. Voor meer informatie: www.debanenmarkten.nl