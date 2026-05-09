Vierde divisie: Doek voor PKC’83 nu echt gevallen na nederlaag tegen AZSV

Foto: Andor Heij. PKC'83 - HZVV

Het doek voor PKC’83 in de vierde divisie D is met nog twee speelrondes te gaan definitief gevallen. In het Gelderse Aalten werd zaterdag met 2-0 verloren van AZSV. PKC speelt daarom na één seizoen in de vierde divisie volgend jaar weer in de eerste klasse.

Twee weken geleden werd rechtstreekse degradatie nog even afgewenteld door knap koploper SVZW met 3-1 te verslaan. Toch was degradatie een kwestie van tijd. PKC moest alles winnen en ONS Sneek alles verliezen om de Groningers via de nacompetitie in de vierde divisie te houden. Het gebeurde beide niet. ONS Sneek won bij DZC’68 met 2-1 en PKC ging dus onderuit.

Roel Gebbinck maakte beide doelpunten voor het sterkere AZSV. De wedstrijd lag lang stil, omdat een toeschouwer onwel was geworden en medische hulp nodig had.

PKC had een matige start in de vierde divisie D, maar herstelde zich daarna goed en bereikte de middenmoot. Vervolgens ging het mis. Trainer Ron de Boer werd vervangen door interim coach Kenny Koning, maar dat mocht ook niet baten. Volgend seizoen staat Joop Gall aan het roer bij PKC’83.