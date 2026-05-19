Vier bedrijven uit gemeente genomineerd voor Groninger Ondernemingsprijs

Van de tien bedrijven die dinsdag zijn genomineerd voor de Groninger Ondernemingsprijs 2026, komen er vier uit de gemeente Groningen. De finale vindt komende herfst plaats in Martiniplaza, waar de uiteindelijke winnaar bekend wordt gemaakt.

Uit de gemeente Groningen maken vier uiteenlopende bedrijven kans op de prestigieuze ondernemersprijs. Innosend aan de Peizerweg is de eerste lokale kanshebber. Dit bedrijf heeft zich ontwikkeld tot een e-commerce- en logistiek platform voor webshops. Kwint B.V. aan de Scandinaviëweg is eveneens genomineerd. Deze onderneming heeft zich toegelegd als specialist in hef- en hijsmiddelen, zoals staalkabels, kabelsystemen en hijsbanden. De Marne aan de Van der Hoopstraat is de derde genomineerde uit de Stad. De bekende mosterd- en mosterdsauzenfabriek is al decennialang een gevestigde naam in Groningen. New Nexus uit Haren completeert het kwartet uit de gemeente. Dit bedrijf richt zich volledig op digitale innovatie, softwareontwikkeling en IT-consultancy.

“Wat direct opvalt als je naar de gekozen bedrijven kijkt, is dat zij op allerlei manieren heel divers zijn”, laat voorzitter Ester Kuik van de Groninger Ondernemingsprijs weten. De overige zes genomineerden komen uit de rest van de provincie. Onder hen bevinden zich Eekels Technology uit Hoogezand, Elzinga Groep uit Uithuizermeeden, Laudermarke Group uit Ter Apel en SGGB uit Winschoten.

Naar de finale

De tien geselecteerde bedrijven vormen de eerste schifting op weg naar de finale. “Inschrijven kon tot begin april. Je kon je eigen bedrijf opgeven of een ander aandragen die zich positief onderscheidt.”

De volgende stap op weg naar de eindstrijd is een pitch van drie minuten voor een jury op 1 oktober. “Er blijven dan nog vijf finalisten over. Op donderdag 19 november wordt in Martiniplaza bekendgemaakt wie de prijs daadwerkelijk in ontvangst mag nemen.”

De Groninger Ondernemingsprijs bestaat sinds 1998. Sindsdien wordt de prijs, met uitzondering van 2021 vanwege de coronapandemie, jaarlijks uitgereikt aan toonaangevende bedrijven in Stad en Ommeland.