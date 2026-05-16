Vertraging op spoor richting Leeuwarden door storing

Foto Andor Heij. Station Buitenpost

Treinreizigers tussen Groningen en Leeuwarden hebben zaterdagochtend te maken gehad met vertraging. Door een storing reden treinen met vertraging.

De problemen begonnen rond 10.40 uur. Spoorbeheerder ProRail sprak van een seinstoring op het baanvak tussen Buitenpost en Leeuwarden. Door de storing konden de seinen niet goed bediend worden. Treinverkeer bleef wel mogelijk, maar machinisten kregen de opdracht om met gepaste snelheid te rijden.

Rond 11.20 uur liet ProRail weten dat de problemen voorbij waren. De verwachting is dat vanaf het middaguur de treinen weer volledig volgens de normale dienstregeling rijden.