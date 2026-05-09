Verplaatste linden maken het goed in Sluispark

De veertien lindebomen die in maart op spectaculaire wijze werden verhuisd naar het Sluispark, maken het goed. Dat laat Stadshavens weten via sociale media. De bomen, die jarenlang het gezicht van het Damsterdiep bepaalden, lijken goed aan te slaan op hun nieuwe locatie.

“De bomen maken het goed en er komen steeds meer groene bladeren aan de takken”, aldus Stadshavens. “Zij zijn de eerste bewoners van het nieuwe Sluispark. De komende jaren gaan we dit park in fasen aanleggen.” Het Sluispark, gelegen tussen de Oostersluis en de huidige Praxis, vormt een cruciaal onderdeel van de transformatie van het Stadshavens-gebied. Het moet de ‘groene long’ van de nieuwe wijk worden.

Operatie

De bomen werden in 1991 geplant aan het Damsterdiep, maar moesten wijken voor de ontwikkeling van de nieuwe wijk Stadshavens. In plaats van de zaag erin te zetten, koos de gemeente voor een kostbare verhuisoperatie. “Het gebeurt niet vaak dat we op deze schaal zulke grote bomen verplaatsen”, liet wethouder Mirjam Wijnja (PRO) eerder al weten.

De operatie was technisch uitdagend: elke boom weegt inclusief kluit ongeveer 30 ton. Om de verhuizing te laten slagen, werden de wortels drie jaar geleden al ‘voorgestoken’. Hierdoor maakten de linden fijne haarwortels aan binnen een compacte kluit, wat essentieel is om op een nieuwe plek te kunnen overleven.

Volwassen park

Tijdens de verhuizing in maart werden de bomen met een hijskraan op diepladers getakeld. Terwijl veertien exemplaren naar het Sluispark verhuisden, werden zeven andere bomen slechts zeven meter verplaatst naar een nieuwe definitieve plek in de buurt. De inzet van deze volwassen bomen is een bewuste keuze: wanneer de nieuwe wijk Stadshavens over enkele jaren klaar is, moet de aanwezigheid van deze ruim dertig jaar oude linden direct zorgen voor een groen, leefbaar en volwassen karakter.