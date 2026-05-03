Verkenning parcours Marathon van Groningen: “Niet de makkelijkste, niet per se de snelste”

Over precies vier weken wordt de Marathon van Groningen gelopen. Voor het YouTube-account ‘Van Start tot Finish’ aanleiding om het parcours te verkennen en om tips te geven. Conclusie: de marathon is een mooie aanvulling, maar is niet de makkelijkste.

De Marathon van Groningen is terug van weggeweest. In de periode 2006 tot 2008 werden er ook drie edities gehouden. De nieuwe editie wordt georganiseerd door Campus Groningen en Golazo. Voor de marathon, die een afstand heeft van ruim 42 kilometer, hebben zich inmiddels 2.500 deelnemers aangemeld. Daarmee zit de afstand vol. Daarnaast worden er op de dag ook een halve marathon, 10 kilometer en KidsRun gehouden die voor een deel over hetzelfde parcours gaan.

“Parcours is volledig vlak”

Het YouTube-account ‘Van Start tot Finish’ heeft onlangs de route voor de marathon per fiets afgelegd. “Je start op Zernike, via Dorkwerd en het Van Starkenborghkanaal ga je richting het Noorderplantsoen en de binnenstad en daarna ga je naar het Paterswoldsemeer, via Eelderwolde, de binnenstad terug naar de finish op Zernike”, wordt in de video uitgelegd. “Het parcours is volledig vlak. Het grootste hoogteverschil kom je tegen wanneer je op de Paterswoldseweg onder het spoor doorloopt. Daarmee kent deze marathon veel minder hoogtemeters dan bijvoorbeeld de Marathon van Rotterdam.”

Wel worden in de video risico’s benoemd: “Het is voor een deel een open parcours waarbij je als deelnemer snel veel wind vangt. Een ander belangrijk aspect is de temperatuur. De wedstrijd wordt gelopen op 31 mei. Ik vind dit een opvallend onhandige keuze van de organisatie. De laatste jaren zijn er veel hardloopwedstrijden die vanwege de warmte verplaatst of zelfs geannuleerd werden. Ook omdat de marathon vrij laat, om 10.30 uur start, is dit wel een risico.”

Hoge der A

Maar de video is vooral positief: “Je loopt over mooie, brede wegen en perfect asfalt. Het is wel uitkijken op het Hoge der A. Je zit dan in de slotfase van de wedstrijd, waarbij deze kasseien vervelend kunnen zijn. Mijn tip is: start rustig, bewaar je energie en drink onderweg voldoende. De Marathon van Groningen is niet de makkelijkste, niet perse de snelste maar wel eentje waarin je beloond wordt als je de race goed weet in te delen.”

