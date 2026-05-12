Verkeersongeluk op zuidelijke ringweg zorgt voor file tijdens avondspits

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Een verkeersongeluk op de zuidelijke ringweg zorgt dinsdag aan het einde van de middag voor overlast. Tussen Hoogkerk en knooppunt Julianaplein staat er daardoor een file van 3 kilometer.

Het ongeluk gebeurde rond 17.10 uur tussen het Julianaplein en knooppunt Euvelgunne. “Bij het ongeluk zijn drie voertuigen betrokken”, vertelt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl. “Hulpdiensten waren snel op de locatie aanwezig. Vanwege de aanrijding, en om hulpverleners veilig hun werk te kunnen laten doen, zijn twee rijstroken afgesloten.” Ondanks de ontstane blikschade lijkt niemand van de betrokkenen naar het ziekenhuis gebracht te hoeven worden.

Rijkswaterstaat meldt dat er vanwege de afsluiting een file staat vanuit de richting Hoogkerk. Weggebruikers moeten tijdens de avondspits rekening houden met een kwartier extra reistijd.