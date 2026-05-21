Verdachte van kindermisbruik blijft in de cel

Foto: Joris van Tweel

De 35-jarige man die één jaar als volleyballer bij Lycurgus actief is geweest, blijft voorlopig nog vastzitten. Zijn zaak komt waarschijnlijk richting het eind van het jaar voor de rechter. Dat meldt RTV Noord.

Ramon M. wordt verdacht van grootschalig kindermisbruik. Hij zou via Snapchat een groot aantal gesprekken hebben gevoerd met minderjarige jongens tussen 8 en 17 jaar. Verder zou hij vijf jaar lang kinderen vanaf 8 jaar seksueel benaderd hebben op sociale media. Ook zou hij een tienjarige jongen hebben misbruikt in Hoogkerk.

De man werd aangehouden nadat de ouders van één van de kinderen naar de politie was gestapt. Het OM heeft in totaal 150 chats met kinderporno getraceerd. Er zijn inmiddels zestig kinderen geïdentificeerd met wie hij kinderpornografische beelden deelde. Ze wonen verspreid over het hele land.

De verdachte, die naast een jaar bij Lycurgus bij een groot aantal clubs in binnen- en buitenland speelde, wordt momenteel onderzocht door een psycholoog en een psychiater. Een rapport daarover komt later dit jaar. Volgens RTV Noord denkt het OM de zaak richting het einde van het jaar inhoudelijk voor de rechter te brengen. M. blijft voorlopig in de cel.