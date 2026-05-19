Verdachten en belangrijke getuige melden zich na aandacht Opsporing Verzocht voor mishandeling op Werkmanbrug

De uitzending van AVROTROS-programma Opsporing Verzocht van maandagavond heeft voor de Groningse politie duidelijk resultaat gehad. Volgens de dienst hebben de twee verdachten en een kritieke getuige van een mishandeling bij het Groninger Museum, die in de nacht van zondag 11 januari plaatsvond op de H.N. Werkmanbrug, zichzelf gemeld bij de dienst.

Op de bewuste zondagnacht (rond 06.00 uur) raakte een slachtoffer zwaargewond door een mishandeling door twee jonge mannen. Op de beelden van het incident was ook een andere jonge man te zien die vlak voor de mishandeling wegliep. De politie wilde daarom ook met deze man in contact komen.

De twee verdachten en de getuige waren al sinds april op herkenbare beelden te zien op de mediakanalen van de politie. Dat leverde tot nu toe geen doorbraak op in de zaak en daarom besteedde Opsporing Verzocht maandagavond ook aandacht aan de mishandeling.

Met resultaat: de politie laat dinsdagochtend weten dat de beelden inmiddels zijn verwijderd, omdat zowel de belangrijke getuige als de twee verdachten zichzelf hebben gemeld bij de politie. Beiden worden dinsdag verhoord.