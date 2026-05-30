Velocitas naar finale voor promotie naar vierde divisie

Aanvoerder Sam Wormmeester in actie tegen Winterswijk (foto Martijn Minnema)

Velocitas 1897 heeft zich vanmiddag dankzij een 2-0 zege op FC Winterswijk geplaatst voor de finale om promotie naar de vierde divisie. Woensdag was de heenwedstrijd in 1-1 geëindigd. In de finale treft Velocitas de winnaar van Hoogland-SVBO.

Winterswijk trok in de eerste helft een zwarte muur op en gokte op de counter. Gevolg was dat Velocitas voorzichtig en met overleg in de aanval ging. De opponent loerde op balverlies om er in de omschakeling snel uit te komen.

Dat leverde geen al te spectaculaire eerste helft op. Velocitas viel aan, Winterswijk hield continu elf man achter de bal. Na een kwartier tikte de Gelderse goalie een Velo vrije trap uit de bovenhoek, kort daarna kwam Kay Klein Kamp in de counter oog in oog met Velo’s doelman Feike Spoor. Het werd Spoor niet al te moeilijk gemaakt met een zacht schot recht op hem af. Het was de grootste kans voor Winterswijk en voor rust ook de enige.

In de 29’ minuut was Velocitas dichtbij, een kopbal van Thomas Bats belandde op de paal en uiteindelijk leidde het tot een corner. Tom Klooster schoot de afgeslagen corner knap, tussen 20 benen door, van net buiten de zestien hard in de hoek. De aanval bleek de beste verdediging, 1-0 voor de ploeg die wilde voetballen. Het loon van de angst voor de laffe speelwijze van de gasten.

Curieus moment voor rust was er toen Velocitas een vrije trap nam, de scheidsrechter floot en Kay Bootsma niet verder speelde terwijl hij de bal voor het inschieten had. Onhandige actie van de scheidsrechter die nog floot ten teken dat de vrije trap genomen mocht worden, maar dat pas deed toen de bal al voor het doel kwam.

Tot de rust deden de Achterhoekers niks anders dan massaal verdedigen, maar na rust verlieten ze noodgedwongen de verdedigende stellingen. Het leverde een opener tweede helft op waarin Velocitas nu meer moest verdedigen. Dat deden ze uitstekend, Winterswijk was vooral dreigend en kwam maar tot weinig echte kansen. Halverwege de tweede helft was er een fraaie redding van Feike Spoor nodig, voor de rest werd er geconcentreerd verdedigd en deed men achterin geen gekke dingen.

Met de ruimte die Winterswijk na rust weg gaf lagen er uiteraard mogelijkheden om de wedstrijd te beslissen. Een kwartier voor tijd had de 2-0 kunnen vallen toen Velocitas in èèn aanval drie kansen liet liggen. Kort voor tijd schoot Jesse Bosgraaf nog voorlangs bij een aardige kans, maar verder viel de bal vaak net niet goed of speelde Velo het niet goed uit.

Tot de 93ste minuut, invaller Elvin Roelfs stond aan het eind van een mooie aanval en maakte er 2-0 van. Daarmee was de buit binnen.

Zondag wordt bekend wie de tegenstander wordt. Herkanser uit de vierde divisie Hoogland begint thuis tegen eerste klasser SVBO met een 2-0 voorsprong aan de return. Grote kans dus dat Velocitas woensdag naar het bij Amersfoort gelegen Hoogland moet voor de heenwedstrijd. De return is zaterdag in Groningen. Stunt SVBO zondag, dan gaat de reis woensdag naar Barger Oosterveld, bij Emmen.