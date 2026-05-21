Veel kritiek faculteitsraden op fusie faculteiten van de RUG

Acht van de elf faculteitsraden van de Rijksuniversiteit Groningen adviseren tegen de fusie van faculteiten. Dat meldt de UKrant.

Ook alle medezeggenschapsraden hebben forse kritiek op de huidige herstructureringsplannen, waarbij het aantal faculteiten wordt teruggebracht van elf naar acht. Dit blijkt uit brieven die de faculteits- en dienstraden hebben geschreven, op verzoek van de universiteitsraad. De u-raad stemt op 28 mei over de voorgenomen fusieplannen: het terugbrengen van het aantal faculteiten van elf naar zeven. Het college van bestuur van de RUG wil verder dat allerlei zaken die de faculteiten nu zelf nog regelen, centraal geregeld gaan worden.

Vrijwel alle faculteitsraden en medezeggenschapsraden vinden dat een werkdrukplan ontbreekt. Ze zijn bang dat door de fusie de werkdruk stijgt. Het college van bestuur belooft dat dit niet het geval zal zijn. Verder vindt men dat een duidelijk stappenplan over het vervolg van het traject ontbreekt. Ook ontbreekt een goed onderbouwde financiële motivatie van de fusieplannen.

Tenslotte is er de zorg over de timing. Het universiteitsbestuur wil dat de fusie per 1 september volgend jaar ingaat. Volgens de kritische raden is dit een jaar te vroeg.

Volgens de UKrant is het nog maar de vraag of de u-raad volgende week instemt met de fusieplannen. De raad stelde twee weken geleden voor om de plannen eerst verder te laten uitwerken. De raad kan met de fusies instemmen als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Collegevoorzitter Jouke de Vries zou willen nadenken over dit voorstel.