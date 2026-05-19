Vanaf augustus vluchten tussen Groningen Airport Eelde en het Deense Esbjerg

Foto: Groningen Airport Eelde

Vanaf 4 augustus gaan er vluchten vanaf Groningen Airport Eelde naar het Deense Esbjerg. Het is daarmee de tweede vliegroute voor zakelijke reizigers in de zeevaart- en offshore-industrie die aanbieder LYGG aanbiedt vanaf de Noordelijke luchthaven.

Het vliegschema tussen Groningen Airport Eelde en Esbjerg Airport staat gepland op de dinsdagen, woensdagen en donderdagen. Naarmate de vraag toeneemt, is LYGG van plan de verbindingen binnen de Noordzeeroute (Norwich en Esbjerg) verder uit te breiden met extra vluchten.

Hoewel de lijn vooral bedoeld is voor zakelijke vluchten voor industrie- en zeevaartmedewerkers, kunnen ook andere reizigers vluchten boeken. LYGG heeft zelf geen vliegtuigen, maar huurt andere maatschappijen in om de vluchten uit te voeren. De vliegschema’s kunnen wel worden aangepast, al naar gelang bijvoorbeeld bemanningswisselingen.