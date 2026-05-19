Van filmmuziek tot zomers klinkende steelband: Gruno’s Postharmonie geeft zaterdag groot concert op Westerhaven

Gruno’s Postharmonie geeft zaterdag 23 mei een groot concert op de Westerhaven. Volgens voorzitter Johan Zaagman zullen tijdens het concert de steelband, het tamboerkorps én het orkest te horen zijn.

Johan, wat kunnen we zaterdag verwachten?

“Een groot deel van de middag zal er muziek te horen zijn. Het concert begint om 13.30 uur en zal tot in de namiddag duren. De steelband, het tamboerkorps en het orkest zullen elkaar daarbij afwisselen. We zullen dus de hele middag met een groot aantal leden op de Westerhaven aanwezig zijn. Als we kijken naar de weersvoorspellingen, dan lijkt het een hele mooie middag te gaan worden. Dus ideaal ook voor het publiek om te blijven hangen. Wij kijken er in ieder geval heel erg naar uit.”

Een vraag zou kunnen zijn hoe je op de Westerhaven terechtkomt, maar eigenlijk hebben wij als OOG daar een beetje voor gezorgd, hè?

“Dat klopt. Afgelopen najaar hebben we als vereniging meegewerkt aan berichtgeving en een reportage over muziek in de openbare ruimte. Voor orkesten is het bijvoorbeeld erg moeilijk om in het openbaar op te treden. Je hebt bijvoorbeeld een vergunning nodig die je weken van tevoren moet aanvragen. Regent het dan op die specifieke dag en je besluit niet op te treden, dan is de vergunning niet inwisselbaar en ben je een fors geldbedrag kwijt. In de reportage hebben jullie ook gesproken met de winkeliersvereniging op de Westerhaven: zij willen graag leuke dingen organiseren, maar lopen tegen dezelfde bureaucratische drempels aan. Na de reportage hebben we contact met elkaar gezocht en daar is dit concert uitgerold.”

Een samenwerking die voor jullie prettig is, omdat de ondernemers het klappen van de zweep kennen…

“Als harmonie zijn wij bekend met het aanvragen van een vergunning, maar dit is iets dat we maar zeer sporadisch doen, omdat het veel tijd en energie kost. Op de Westerhaven wordt regelmatig wat georganiseerd: zij zijn er heel bedreven in. Dus zij hebben dat deel opgepakt waardoor wij komende zaterdag mooie muziek ten gehore mogen gaan brengen. Hierdoor kunnen we hopelijk veel mensen gaan vermaken. De hoop is dat het zaterdag op de Westerhaven erg gezellig gaat worden.”

Wat kunnen we qua geluid verwachten?

“Onze steelband speelt op slagwerk dat heel melodieus klinkt. Het wordt wel eens omschreven als een ‘zomerse sound’. Nou, met de voorspellingen dat het mooi weer gaat worden, is dat natuurlijk iets dat perfect past. Ons tamboerkorps kennen de meeste mensen als het korps dat door de straten loopt tijdens bijvoorbeeld de intocht van Sinterklaas en de stille tocht tijdens de Nationale Dodenherdenking. Zij spelen tamboermarsen, maar ze spelen ook heel ander werk. Dat laten ze zaterdag horen. En het orkest zoekt het zaterdag in de filmhoek: er zal filmmuziek ten gehore worden gebracht. Muziek van Jungle Book, Frozen en Far and Away.”

Hoe belangrijk is dit voor jullie?

“Kunnen optreden in het openbaar is voor ons heel belangrijk. Gedurende het jaar doen we allerlei leuke dingen. Komende donderdag zijn we bijvoorbeeld bij de avondvierdaagse in Hoogkerk. En we hebben gedurende het jaar onze concerten op verschillende locaties. Maar dit is op straat, in de binnenstad. Het is heel laagdrempelig. Mensen die zaterdag de Westerhaven bezoeken, komen ineens met ons in aanraking. En de intentie is om mensen te vermaken, maar je hoopt dat er ook interesse wordt aangewakkerd: bijvoorbeeld kinderen die hierdoor eens willen proberen om op een instrument te spelen, of mensen die lid willen worden van onze vereniging.”

Stel dat je zaterdag meer informatie wilt hebben over de mogelijkheden, is er dan ruimte om vragen te stellen?

“Jazeker. Je kunt gerust een van de leden aanschieten met de vragen die je hebt. Dat vinden we alleen maar leuk. Het concert vindt plaats ter hoogte van waar de Mediamarkt is gevestigd.”

Je klinkt heel enthousiast…

“Dat zijn we ook. Ik denk dat iedereen binnen onze vereniging hiernaar uitkijkt. Wat ik al zei: de concerten die we doen, dat vindt iedereen prachtig om daaraan deel te kunnen nemen. Maar dit is voor het publiek, in de openbare ruimte, waarbij je op kunt treden in onze eigen stad. Gisteren hadden we de laatste repetitieavond en dan proef je toch wel dat het bruist. En wat ik ook echt wil benadrukken, is dat de samenwerking met de winkeliersvereniging op de Westerhaven erg prettig is. Het verloopt heel soepel. Zonder dat we het hebben hoeven vragen, hebben zij stoelen voor ons geregeld zonder armleuningen. Ze weten wat je als orkest nodig hebt: heel bijzonder.”

Denk je dat dit concert een vervolg zou kunnen krijgen?

“Daar hopen we wel op. Onbekend maakt onbemind. Als wij ons niet meer in de stad kunnen laten zien, dan zullen steeds minder mensen ons kennen. Terwijl gezien en gehoord worden voor ons nu juist zo belangrijk is. Dus het zou heel mooi zijn als we hier een vervolg aan kunnen geven. En uiteraard hoop ik dat we mensen zaterdag op een hele mooie manier gaan verblijden.”

Gemeente houdt vast aan strenge regels voor straatmuziek

Naar aanleiding van de eerdere reportage van OOG TV over de bureaucreatie rondom muziek in de openbare ruimte, stelde de politieke fractie Student & Stad schriftelijke vragen aan het Groningse gemeentebestuur. Het college van B&W liet in een reactie echter weten dat er voorlopig geen versoepeling of ruimhartiger beleid komt voor straatmuziek en kleine evenementen. Volgens het college voldoen de huidige regels prima en is er sprake van een “goede balans” tussen het faciliteren van muziek en het voorkomen van overlast voor omwonenden en ondernemers. De enige concrete aanpassing die het stadsbestuur doorvoert, is dat straatmuzikanten hun vergunning voortaan digitaal kunnen betalen.

