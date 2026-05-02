Vaarseizoen begonnen: alle bedieningstijden van bruggen en sluizen in één brochure

De maand mei is begonnen en dat betekent dat ook het vaarseizoen officieel is begonnen. De provincie laat weten dat bruggen en sluizen op de meeste vaarwegen vaker en langer bediend worden. Om overzicht te bieden in de bedieningstijden is er een brochure uitgebracht.

“Historisch gezien is Groningen een belangrijke provincie voor de scheepvaart”, laat de provincie weten. “Dit geldt voor zowel de plezier- als de beroepsvaart. Samen met alle vaarwegbeheerders willen we de beleving voor de watersporter in Groningen en Drenthe verbeteren door de informatie voor de vaarrecreant beter beschikbaar te maken. Dit met als doel om een aantrekkelijke provincie te zijn en te blijven voor de watersport.”

De brochure getiteld ‘Varen in Groningen en Drenthe’ biedt een overzicht van onder andere de bedieningstijden van bruggen en sluizen, maar ook doorvaarthoogtes en tips voor het veilig passeren van bruggen en sluizen staan vermeld. “De brochure is digitaal beschikbaar en is daarnaast fysiek verkrijgbaar bij zo’n dertig uitgiftepunten, waaronder jachthavens en watersportbedrijven in de beide provincies.” Online is de brochure hier te bekijken.