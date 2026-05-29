UMCG maakt winst, maar ziet moeilijke jaren aankomen

Het UMCG heeft vorig jaar een positief resultaat van 34,6 miljoen euro behaald. Toch maakt het ziekenhuis zich zorgen over de toekomst. Volgens het UMCG komen er moeilijke jaren aan door stijgende kosten en minder geld.

Donderdag publiceerde het ziekenhuis de jaarcijfers over 2025. Het positieve resultaat bestaat uit 27 miljoen euro uit zorg en 7,6 miljoen euro uit onderzoek en onderwijs. Maar de opbrengst uit zorg, zonder bedrijven die bij het UMCG horen, daalde van 22,8 miljoen naar 19 miljoen euro.

Volgens het UMCG laat dat laatste zien dat het resultaat beter lijkt dan het is. Ook een eenmalig bedrag van 13 miljoen euro uit een regeling en andere tijdelijke inkomsten vertekenen het beeld, aldus het ziekenhuis. Het UMCG had in 2025 te maken met hogere kosten. Personeel werd duurder door een nieuwe cao en ook andere kosten stegen door inflatie. Daarnaast gaf het UMCG 6 miljoen euro meer uit aan dure medicijnen. Vergoedingen van zorgverzekeraars en subsidiegevers stegen volgens het ziekenhuis minder hard mee. Ook bezuinigingen van de overheid zorgen voor druk.

Toch wil het UMCG de komende vijf jaar ongeveer 700 miljoen euro investeren in apparatuur, computersystemen en gebouwen. Daarom wil het ziekenhuis de organisatie efficiënter maken en scherpere keuzes maken.