UMCG: ‘Kankerpatiënten gaan sneller naar huis en komen minder op IC terecht als ze fit de operatiekamer ingaan’

Patiënten met dikkedarm- en endeldarmkanker hebben minder complicaties en gaan sneller naar huis als zij voor hun operatie werken aan hun conditie. Dat blijkt uit onderzoek van het Máxima Medisch Centrum en het UMCG.

Onderzoekers vergeleken 1.192 patiënten die voor de operatie trainden met een vergelijkbare groep die dat niet deed. De groep die trainde had twintig procent minder complicaties, kwam minder vaak op de intensive care terecht en lag gemiddeld 1,8 dag korter in het ziekenhuis.

De groep patiënten die hun conditie moest opkrikken, werkte vier weken voor hun operatie aan hun conditie. Drie keer per week kregen de patiënten oefeningen en aten ze een dieet met extra eiwitten en vitamines. Ook kregen de patiënten hulp bij het stoppen met roken.

Het onderzoek werd uitgevoerd in de zogenaamde ‘prehabilitatiepoli’, die in 2019 werd opgezet voor patiënten die een lever-, galweg- of alvleesklieroperatie moeten ondergaan. Patiënten worden in de poli gescreend op acht risicofactoren: fitheid, voeding, mentale weerbaarheid, bloedarmoede, andere aandoeningen, roken en alcoholgebruik. Volgens het ziekenhuis scoort het merendeel van de patiënten onvoldoende op één of meerdere punten. Deze patiënten krijgen een op maat gemaakt trainingsschema, waar ze in de weken voorafgaand aan de operatie mee aan de slag kunnen.