UMCG haalt studenten terug uit Oegandees ziekenhuis vanwege ebola: ‘Geen contact geweest met besmette patiënten’

Het UMCG heeft deze week besloten om acht studenten terug te halen uit een ziekenhuis in Oeganda, om te voorkomen dat ze in contact zouden komen met het ebolavirus.

Dat laat arts-microbioloog Joost Hopman weten via de website van het ziekenhuis. Alle acht studenten zijn inmiddels terug in Nederland en hoeven niet in quarantaine. Volgens het UMCG vormen ze geen risico voor hun omgeving. Volgens Hopman hebben de studenten namelijk geen contact gehad met ebolapatiënten:

“In het ziekenhuis waar zij werkten, zijn geen ebolapatiënten geweest. Maar dat kan de komende weken veranderen. Omdat zij nog student zijn, kunnen zij in zo’n situatie niet bijdragen aan de zorg en willen we de lokale zorg niet extra belasten. Wij hebben daarom besloten onze studenten preventief terug te halen.”

In delen van Congo en Oeganda heerst op dit moment het Bundibugyo-virus. Dat is, zoals Hopman het omschrijft, een ‘broertje’ van het klassieke ebolavirus. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de situatie uitgeroepen tot een internationale noodsituatie. Hopman is, naast zijn werk in het UMCG, lid van de infectiepreventiegroep van de WHO en adviseur rond infectieziekten voor Artsen zonder Grenzen.

Volgens Hopman is de kans alsnog aanwezig dat op enig moment besmette hulpverleners naar Nederland komen. Ook het UMCG is een van de Nederlandse ziekenhuizen waar besmette patiënten terecht zouden kunnen komen. Toch vormen ook zij geen risico voor de samenleving, besluit Hopman: “Dit komt doordat we als zorgsysteem goed voorbereid zijn op de komst van een ebolapatiënt. We werken vanuit het UMCG samen met het RIVM, de GGD’s, onze regiopartners en met onze collega’s uit de andere universitaire medische centra. ”