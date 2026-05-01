UMCG doet mee aan twee grote AI projecten in de zorg

Het UMCG doet mee aan twee grote AI projecten van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek voor een betere zorg. Er worden enkele tientallen miljoenen in geïnvesteerd. Het UMC Utrecht krijgt hierin een leidende rol.

In het eerste project, dat AI4HEALTH heet, is gericht op het hele zorgsysteem en de manier waarop AI wordt toegepast. Het gaat om het verzamelen, delen en gebruiken van zorgdata tot het ontwikkelen, testen en gebruiken van AI in de praktijk.

Trinitas HORIZON is het tweede project. Dat stelt huisartsen in staat om sneller de juiste diagnoses te stellen, zodat patiënten eerder duidelijkheid krijgen en niet te veel of te weinig zorg krijgen. Het UMCG helpt vooral mee aan middelen zodat artsen zeldzame ziektes eerder constateren.

Het UMCG zegt dat AI belangrijk is, omdat de bevolking vergrijst, steeds meer mensen meerdere aandoeningen hebben en er een groeiend tekort is aan zorgpersoneel.