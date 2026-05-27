UMCG bewatert planten op terrein nu met water uit mega-regenton

Een flinke regenbui levert het UMCG voortaan meer op dan natte stoepen. Het ziekenhuis nam onlangs een XXL-regenton van 10.000 liter in gebruik tegenover de ingang van de energiecentrale op het terrein. De ‘regenton’ vangt water op voor voor ongeveer veertig plantenbakken op het terrein van het ziekenhuis.

Dat lijkt weinig, maar alle veertig plantenbakken hebben volgens het ziekenhuis soms twee keer per week water nodig. Dat kostte het ziekenhuis tot nu toe 2.000 liter drinkwater per week. Daar komt nu dus regenwater voor in de plaats uit de mega-regenton naast de energiecentrale, die is verborgen tussen nieuwe beplanting.

Een volle XXL-regenton is volgens het UMCG genoeg om de plantenbakken in een warme periode ongeveer vijf weken van water te voorzien. Pas als de tank leeg is, wordt weer drinkwater gebruikt. Rondom de regenwateropslag is extra groen aangelegd, waaronder een sedumdak.

Het project is onderdeel van een bredere aanpak, waarbij het UMCG kijkt waar regenwater vaker kan worden opgevangen en hergebruikt. De tuindienst gebruikt jaarlijks ongeveer 50.000 tot 60.000 liter water voor het groen op het terrein. Het totale waterverbruik van het ziekenhuis ligt nog veel hoger, miljoenen liters per jaar. Het ziekenhuis is daarom van plan meer water op te vangen in de komende jaren, want het ziekenhuis wil in totaal jaarlijks zo’n dertig miljoen liter water gaan opvangen en hergebruiken.