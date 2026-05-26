Tweede verdachte aangehouden voor schietpartij in Vinkhuizen

De politie heeft afgelopen zondag een tweede verdachte aangehouden rond de schietpartij, die begin deze maand plaatsvond aan de Veldspaatstraat in Vinkhuizen.

Twee dagen na de schietpartij, die plaatsvond op de donderdagavond van 7 mei, hield de politie al een 18-jarige Stadjer aan als verdachte. Zondagavond werd een 25-jarige man uit Groningen aangehouden als tweede verdachte in de zaak.

Op de bewuste donderdagavond werden, kort na elkaar, twee schietincidenten gemeld bij de politie. De twee incidenten, aan de Antaresstraat in Paddepoel en aan de Veldspaatstraat in Vinkhuizen, hebben waarschijnlijk met elkaar te maken. De politie gaat ervan uit dat er een conflict was tussen de inzittenden van twee voertuigen. Na de vermeende schietpartij aan de Veldspaatstraat trof de politie in de Veldspaatstraat één van de betrokken voertuigen aan, met daarin een zwaargewonde 18-jarige man uit Groningen.