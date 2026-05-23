Tweede editie ‘Fiets ‘m d’r in’ groot succes op zonovergoten Stadsstrand (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

De tweede editie van ‘Fiets ‘m d’r in’ die zaterdag gehouden werd bij het Stadsstrand is een groot succes geworden. Onder zonnige en zomerse omstandigheden trok het festijn, georganiseerd door studentensportvereniging ACLO, veel bekijks.

Het evenement is gebaseerd op het televisieprogramma ‘Te Land, Ter Zee en in de Lucht’, dat van 1973 tot 2011 op televisie was te zien. Het bestond uit verschillende onderdelen zoals ‘Tobbedansen’ en ‘Hoog en Droog’. Bij het Stadsstrand werd net als vorig jaar het onderdeel ‘Fiets ‘m d’r in’ gehouden. Deelnemers in kostuums op versierde fietsen maakten via een schans snelheid, waarna ze via een smalle balk zo snel mogelijk aan de overkant moesten zien te geraken, waar de bel moest worden geluid. In totaal kwamen er ruim twintig deelnemers in actie. Van tevoren konden mensen zich aanmelden, maar tijdens het programma zelf dienden zich ook nog deelnemers aan.

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

Jubileum

Vorig jaar werd het evenement voor het eerst georganiseerd ter ere van het 80-jarige jubileum van de ACLO. Vanwege het grote succes werd direct nagedacht over een vervolg, al was men daar toen niet direct zeker van: “Het voorbereiden kost enorm veel tijd. Ik weet daarom niet of het haalbaar is om dit jaarlijks neer te zetten”, blikte de toenmalige voorzitter vorig jaar nog terug.

De editie van vorig jaar had bijvoorbeeld een jaar aan voorbereidingstijd gekost. “Je moet aan ontzettend strenge veiligheidseisen voldoen. Deelnemers zijn verplicht een zwemvest te dragen en er moeten gecertificeerde duikers in het water klaarliggen om direct in te grijpen als dat nodig is. Daarnaast kost het opbouwen van de schans en de constructie in het water simpelweg heel veel tijd.”

Toch verscheen het evenement dit jaar opnieuw op de agenda. Het Stadsstrand stroomde vol met een gemêleerd publiek. Volgens de organisatie is dat ook precies de bedoeling: “We willen niet alleen studenten aanspreken, maar echt die connectie met de inwoners van de stad Groningen laten zien.”

De start werd verricht door Johan Vlemmix, die jarenlang betrokken was als starter en jurylid bij het programma ‘Te Land, Ter Zee en in de Lucht’. Of er volgend jaar een derde editie gaat komen, is nog onbekend. Wel laat de organisatie weten tevreden te zijn over deze tweede editie.

De tv-reportage over dit onderwerp wordt dinsdag aan dit artikel toegevoegd.