Twee verdachten langer vast in onderzoek naar verkrachting bij Suikerterrein

Twee mannen van 22 en 23 jaar uit Groningen blijven nog zeker 90 dagen vastzitten op verdenking van een verkrachting bij het Suikerterrein. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie.

Volgens vond het incident plaats in een auto in de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 april. De twee mannen werden op 24 en 25 april aangehouden. De rechtbank heeft besloten dat zij voorlopig vast blijven zitten, terwijl het onderzoek doorgaat, in de aanloop naar een inleidende zitting in de zaak.

Volgens RTV Noord vond het incident mogelijk plaats na een kickboksgala van studentenvereniging Albertus Magnus op het Suikerterrein. Het slachtoffer, een jonge vrouw uit Stad, werd volgens Stadsblog Sikkom belaagd in de auto, mogelijk een Uber-taxi. De politie is direct na de melding op 19 april een onderzoek gestart. Daarbij zijn onder meer verklaringen opgenomen, camerabeelden bekeken en sporen onderzocht.