Twee tieners uit Stad aangehouden voor overval op juwelier aan Gelkingestraat (update)

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

Beide mannen die vrijdagochtend (onder dreiging van een steekwapen) hebben geprobeerd juwelier De Goudspecialist aan de Gelkingestraat te overvallen, zijn aangehouden. Dat meldt de politie vrijdagmiddag. Inmiddels is ook duidelijk dat de verdachten twee minderjarige jongens uit Groningen zijn.

De overval vond rond 10.20 uur plaats. De winkeleigenaar werd door één van de twee overvallers bedreigd met een groot mes, zo meldt DvhN. Maar de twee verdachten sloegen op de vlucht toen de eigenaar een klap uitdeelde met een lamp. Eén van hen werd even later in de omgeving aangehouden door omstanders. De andere tiener werd later op vrijdagochtend gearresteerd. De twee verdachten zitten nog vast en worden verhoord.

Volgens de politie werd er geen buit gemaakt bij de overval. Het politieonderzoek is in volle gang. Wie meer informatie heeft over de overval of de twee verdachten, kan contact opnemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.