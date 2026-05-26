Tropische dinsdag zorgt voor drukte in De Blinkerd in Ten Boer: “Iedereen zoekt een frisse duik”

Foto: zwembad De Blinkerd / Ten Boer

Met de thermometer die voor het eerst dit jaar tropische waarden weergeeft, is het dinsdag druk in openluchtzwembad De Blinkerd in Ten Boer. Veel mensen besluiten om er een frisse duik te nemen.

“Ik kan ze geen ongelijk geven”, vertelt Abe Kampen van het zwembad. “Na een dag in de schoolbanken of op kantoor te hebben gezeten, is het heerlijk om na thuiskomst een frisse duik te nemen in ons zwembad. Ik was er zojuist nog even en het is gezellig druk. We zijn blij dat veel mensen de weg naar het bad weten te vinden.” De Blinkerd kent volgens Kampen sowieso een goede seizoensstart: “We hebben ook een erg goed pinksterweekend gehad. Bezoekerscijfers zijn nog niet beschikbaar, maar de afgelopen dagen was het alle dagen druk.”

Seizoen verruimen

Het zwembad is dinsdag tot 19.30 uur geopend. “We zijn niet langer open. In het weekend sluiten we om 17.00 uur. Dan is er wel ruimte om qua tijden te schuiven, maar in de avonduren is dat lastiger.” Kampen legt uit dat ze ook een beetje zuinig willen doen met de extra uren: “Onlangs hadden we een periode dat het wat kouder was. Het zwembad is dan beperkter open. Daarmee sparen we uren op die we later in kunnen zetten. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan september, wanneer het vaak nog heel mooi weer kan zijn. We kunnen met niet-gebruikte uren het seizoen verruimen.”

Tropisch

Rond 18.00 uur werd er op het KNMI-station in Eelde een temperatuur van 28,0 graden gemeten. Eerder op de dag wees de thermometer in Eelde 30,0 graden aan. Daarmee was het overigens niet de warmste plek in de provincie: in Nieuw Beerta werd het 31,2 graden. Een absoluut record is de temperatuur in Eelde niet; in 1988 werd er op deze dag 30,2 graden gemeten. De laagste maximumtemperatuur werd in 1983 gemeten: toen werd het op deze dag in Eelde 10,0 graden.

Hoogkerk

Het mooie weer betekende voor het openluchtzwembad in Hoogkerk dat de deuren dinsdag langer openbleven. Normaal sluit het bad om 16.00 uur, maar vanwege de warmte werd dit verlengd tot 18.00 uur. Kampen verwacht dat het de komende dagen in Ten Boer druk zal blijven: “De komende dagen lijkt het prachtig weer te blijven. Wij zijn er in Ten Boer helemaal klaar voor. Mensen zijn hier van harte welkom voor een frisse duik.”