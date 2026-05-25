Tropische dinsdag op komst: mogelijk 31 graden

Dinsdag wordt een uitzonderlijk warme en zonnige dag. De temperatuur loopt op tot maar liefst 31 graden, met vrijwel geen wolken en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Later in de week daalt de temperatuur.

Dinsdagochtend schijnt de zon al volop en lopen de temperaturen snel op richting de 25 graden. In de middag worden de warmste momenten bereikt met een maximum van 31 graden. Ook de avond blijft helder en droog, met aangenaam warme temperaturen. De wind draait geleidelijk naar het noordwesten.

Rest van de week

Na de uitzonderlijke hitte van dinsdag koelt het woensdag aanzienlijk af, met een maximum van circa 18 graden en een kleine kans op regen. Donderdag en vrijdag herstelt het weer enigszins met temperaturen rond de 23 à 24 graden, al neemt de kans op een bui later in de week licht toe.